Международное сотрудничество и внедрение современных экологичных принципов ведения бизнеса - это мягкая сила, которая способна убрать многие линии напряженности в Арктике. К такому выводу пришли участники онлайн-дискуссии Международная составляющая Стратегии развития Арктики до 2035 года. Возможности и угрозы.

Международное сотрудничество и внедрение современных экологичных принципов ведения бизнеса — это "мягкая сила", которая способна убрать многие линии напряженности в Арктике. К такому выводу пришли участники онлайн-дискуссии "Международная составляющая Стратегии развития Арктики до 2035 года. Возможности и угрозы". Дискуссию провел Проектный офис развития Арктики (ПОРА) совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.На заседании "Полярный индекс Баренц-региона" представил эксперт ПОРА по устойчивому развитию Сергей Никоноров. Совместный проект ПОРА и кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова включает ежегодный расчет рейтингов провинций и компаний Баренц-региона. В рейтинге учитывается целый ряд параметров, характеризующих развитие объекта по трем блокам: экономическому, социальному и экологическому."Нынешняя модель хозяйствования в Арктике должна соответствовать задаче ненанесения ущерба окружающей среде, — подчеркнул Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в Арктическом совете от Российской Федерации. — При ведении экономической деятельности в регионе важно обеспечить максимально широкое внедрение принципов устойчивого развития, а также переход к экономике замкнутого цикла, о чем президент России говорил в своем Послании Федеральному Собранию 15 января этого года".Координатор Экспертного совета ПОРА Александр Воротников не исключил нарастания трений между арктическими странами. Это вызвано территориальными спорами, амбициями арктических и неарктических стран и экологическими проблемами. В частности, доказательством этого стал недавно подписанный "Меморандум о защите национальных интересов США в Арктике и Антарктике".Декан Факультета комплексной безопасности РГУ нефти и газа имени Губкина, член Клуба Горчакова Сергей Гриняев напомнил, что в 2008 году приоритетом российской политики в Арктике было экономическое освоение региона, а вопросы безопасности стояли на третьем месте. В новых основах государственной политики в Арктике до 2035 года вопросы сохранения территориальной целостности стоят на первом месте, а экологические проблемы с третьего места переместились на пятое. Это дает западным странам возможность для нападок на Россию в вопросе того, что она не может обеспечить экологическую безопасность Арктики.Устойчивое развитие в Арктике требует корректировки стандартных подходов к отбору проектов. Удорожание бизнес-процессов в связи с арктической спецификой, повышенные требования государства к предприятиям в части социальной политики создают риски уклонения компаний от ответственного ведения бизнеса, добавляет замдиректора АНО "Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка" Юлия Зворыкина. При этом международные финансовые институты и структуры используют фильтр устойчивых финансов как инструмент давления на Россию. Выход, по мнению Зворякиной, в реализации соответствующих принципам зеленого финансирования взаимно интересных устойчивых проектов с арктическими странами.У всех арктических стран уже существуют программы так называемой синей экономики. В России пока отдельно развивается Севморпуть, считает Александр Воротников, а отдельно – регионы, разрабатывающие программы арктического туризма, внедрение ВИЭ, обеспечение Северного завоза и другие. На проблему надо смотреть комплексно, и развивать сухопутную территорию без отрыва от морских пространств, резюмирует координатор Экспертного совета ПОРА.