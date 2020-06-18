Поражение сосудов, инфаркт, инсульт, депрессия и посттравматический синдром - с такими последствиями могут столкнуться переболевшие коронавирусом. Об этом в эфире телеканала Россия 24 рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова, академик РАМН, врач-пульмонолог Александр Чучалин.

Поражение сосудов, инфаркт, инсульт, депрессия и посттравматический синдром — с такими последствиями могут столкнуться переболевшие коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова, академик РАМН, врач-пульмонолог Александр Чучалин.По словам эксперта, болезнь дает определенные поражения разных органов — легких, сердца, печени, почек, кожных покровов. Кроме того, человек может столкнуться с проблемами психического плана.Чучалин обратил внимание на то, что у переболевшего может возникнуть иммунодефицитное состояние. Оно делает человека чувствительным к сезонным вирусным заболеваниям.У переболевшего COVID-19 может быть поражение эндотелия сосудов, что приводит к образованию тромбов. Пока непонятно, насколько быстро это проходит. Такие последствия могут довести и до инфаркта миокарда, и до инсульта.Александр Чучалин считает, что российская медицина должна пойти на опережение и предотвратить осложнения, вызываемые коронавирусом. По словам эксперта, подобные проблемы уже встречались, например, после пандемии гриппа в 2009 году. Болезнь пошла на спад, а число больных с инфарктом миокарда увеличилось.