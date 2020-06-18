Высадили «Цветы Победы». Во Владимире появилась ещё одна цветочная тематическая аллея. В Центральном парке культуры и отдыха высадили 40 кустов сирени. Они украсили центральную аллею у

Высадили «Цветы Победы». Во Владимире появилась ещё одна цветочная тематическая аллея. В Центральном парке культуры и отдыха высадили 40 кустов сирени. Они украсили центральную аллею у главного входа. Посадку новых зеленых насаждений сотрудники компании «Ростелеком» хотели приурочить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, но из-за пандемии коронавируса акцию пришлось перенести. Благоустройством аллеи организаторы акции