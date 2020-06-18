Проголосовать, где удобно. Своё решение по поправкам в Конституцию можно будет выразить по месту нахождения. То есть на удобном для вас участке, без привязки к прописке, а также на дому.

Проголосовать, где удобно. Своё решение по поправкам в Конституцию можно будет выразить по месту нахождения. То есть на удобном для вас участке, без привязки к прописке, а также на дому. Сообщить об этом нужно заранее. Сделать это просто. В Участковых избирательных комиссиях начали принимать заявления. Надежда Шадрина, председатель УИК №436: Начинают работать участковые избирательные комиссии