Microsoft выпустила первую превью-версию Windows 10 20H2 — следующего крупного обновления операционной системы

Microsoft выпустила первую превью-версию Windows 10 20H2 — следующего крупного обновления операционной системы. В компании называют апдейт "ограниченным набором функций", то есть в нем делается акцент не на ввод новых возможностей, а на устранение ошибок и повышение производительности.В частности, предварительная сборка (19042.330) Windows 10 20H2 включает пакет KB4557957, который исправляет 129 уязвимостей в системе безопасности (в том числе одну критическую, позволяющую удаленно запускать вредоносный код). Помимо этого, теперь в состав ОС будет входить новая версия браузера Edge на технологиях Google. Сейчас просмотрщик на базе Chromium устанавливается дополнительно.Как следует из названия Windows 10 20H2, выход очередного обновления намечен на вторую половину этого года. Скорее всего, все пользователи получат его в сентябре-октябре, отмечает ZDNet. Сейчас установить новую превью-версию могут только участники программы тестирования Windows Insider.Тестировщики могут загрузить предварительную сборку с бета-канала Microsoft Beta Channel (бывшего Slow Ring). Для этого им нужно перейти в "Параметры" -> "Обновление и безопасность" -> "Центр обновления Windows", а затем выбрать и установить 20H2. После этого все обновления Windows 10 20H2 будут приходить автоматически через "Центр обновления Windows".Последний крупный апдейт ОС Microsoft — Windows 10 2004 — вышел в конце мая. В него были добавлены Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) — вторая версия Linux-подсистемы для Windows с кастомным Linux-ядром — и масса улучшений, связанных с голосовой помощницей Cortana. Кроме того, в целях оптимизации из Windows 10 убрали много устаревших компонентов и приложений.