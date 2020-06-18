Аномальная погода накрыла сразу несколько регионов России. Небывалая для июня жара не только на юге России, но даже в Якутии. Побиты температурные рекорды вековой давности. Рекордными оказались и мощные ливни, обрушившиеся на Петербург, Крым, Кубань. Под водой оказались целые районы. А сразу несколько городов засыпало крупным градом.

Аномальная погода накрыла сразу несколько регионов России. Небывалая для июня жара не только на юге России, но даже в Якутии. Побиты температурные рекорды вековой давности. Рекордными оказались и мощные ливни, обрушившиеся на Петербург, Крым, Кубань. Под водой оказались целые районы. А сразу несколько городов засыпало крупным градом.Плюс 52 градуса по Цельсию показывают датчики на автобусных остановках в Волгограде. В эти дни поездки на общественном транспорте сродни походу в сауну."Кондиционер не работает, окна не открываются, — сетует пассажир автобуса. – На улице 37 градусов, а в автобусе, наверное, и все 50"."Я езжу каждый день. И ни один автобус кондиционером оборудован не был", — поясняет женщина.Тает асфальт, закипают машины, дымятся троллейбусы. Спрятаться бы в тени, но и там отнюдь не прохладно — 35 градусов выше нуля. Волгоградцы ищут спасения в Волге."Плавится асфальт даже, — рассказывает один из купальщиков. – Жара конкретная стоит"."Жарко, но холодная вода спасает от всего этого", — делится секретом выживания в такую погоду молодой человек.Аномально жаркая погода накрывает не только Волгоград, но и Астрахань, Воронеж, Курск, Тамбов и Орел. Томятся от зноя обе российские столицы, а на Кавказе другая напасть — ливни с градом. Ледяной бомбардировке подверглась Карачаево-Черкесия, Адыгея, Ставрополье, Ростов-на-Дону и Краснодар.Краснодар сначала побило градом, а после затопило так, что машины не ехали, а плыли. На улицы пришлось выводить водооткачивающую технику.Сейчас в Краснодаре вновь жара. Дети плещутся в фонтанах, взрослые стремятся к морю.Доски для виндсерфинга в Сочи перевозят в машине поперек салона с открытыми дверями.На пляжах Сочи довольно много отдыхающих, хотя туристический сезон открыт пока только для жителей региона. Мечтать о Сочи лишь остается москвичам и петербуржцам.В российской столице 31,5 градуса — побит рекорд, установленный во времена Александра Третьего.В Санкт-Петербурге плюс 30, побит температурный рекорд революционного 1905 года. В такие редкие для Петербурга дни очень хочется быть ближе к природе, но парки в городе до сих пор официально закрыты. В результате в пляж превращается совсем не подходящее для этих целей Марсово поле.Кто-то прячется под кустами сирени, другие, напротив, подставляют тела солнцу, словно желая впрок напитаться его энергией. Судя по прогнозу, в ближайшие дни город будет то плавиться, то плавать."Плывем по Пушкину", — рассказывает водитель.Пушкин, южный пригород Петербурга, второй раз за неделю он попадает в центр грозового фронта.В торговом центре можно принимать душ, а на улице — передвигаться на лодке или на резиновом надувном матрасе.Водные процедуры принимают и животные. Под струей прохладной воды плещется тюлень, которого недавно спасли под Петербургом. А в зоопарке ныряет в бассейн белая медведица Хаарчаана, ей действительно непросто переносить погодные аномалии.Погодные качели, когда температура меняется на 10-15 градусов в течение дня, опасны и для людей."На территории России температура за последние 30 лет увеличилась на полтора-два градуса. Эти температурные изменения объясняют изменения погоды: дожди, которые выпадают, становятся более интенсивными", — поясняет завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.Экстремальные температуры почти всегда влекут экстремальные явления — грозы, град и ураганы. Так что в ближайшие дни стоит быть осторожнее. К выходным на большей части изнывающих от жары регионов наступит похолодание.