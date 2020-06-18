Коронавирус COVID-19 негативно влияет на многие органы человека. Но его основной целью являются легкие, которые могут не восстановиться даже после выздоровления.

Коронавирус COVID-19 негативно влияет на многие органы человека. Но его основной "целью" являются легкие, которые могут не восстановиться даже после выздоровления.Во многих случаях коронавирус вызывает пневмонию – острое воспаление органов дыхания. В качестве иммунной реакции на него может начаться фиброз. В рамках этого процесса очаг воспаления "обрастает" соединительной тканью, изолируя его тем самым от других органов. При этом могут образоваться рубцы.Однако для легких фиброз представляет опасность, поскольку он нарушает работу органа и может привести к усилению хронических заболеваний. Кроме того, во многих случаях фиброзные изменения являются необратимыми.Специалисты Института регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного центра МГУ нашли способ предотвратить этот процесс при помощи особых компонентов стволовых клеток человека. Такой метод лечения не только препятствует образованию рубцов, но и может обратить фиброзные процессы вспять.Представители института отметили, что в настоящее время метод проходит испытания на животных. Если они завершатся успешно – можно будет приступить к клиническим исследованиям, после которых его можно будет применять для лечения. Доклинические испытания методики планируют завершить в течение года.