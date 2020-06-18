Об этом написал губернатор Сипягин на своих страницах в соцсетях. Он напомнил, что запрет на продажу алкоголя с 7 часов вечера до 10 утра введён в нашей области по рекомендации главного

Об этом написал губернатор Сипягин на своих страницах в соцсетях. Он напомнил, что запрет на продажу алкоголя с 7 часов вечера до 10 утра введён в нашей области по рекомендации главного санитарного врача, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции и лишний раз не шли в магазины. Владимир Сипягин, губернатор области: Сейчас обстоятельства изменились: режим самоизоляции сохраняется