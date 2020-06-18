Samsung зарегистрировала права на смартфон, который удивляет не столько количеством камер — их у него шесть штук, — сколько возможностью датчиков поворачиваться

Компания Samsung зарегистрировала права на смартфон, который удивляет не столько количеством камер - их у него шесть штук, - сколько возможностью датчиков поворачиваться. В обычном режиме объективы "смотрят" прямо, но в активном - могут наклоняться в стороны, увеличивая угол обзора.Как пишет LetsGoDigital, корейская фирма обратилась с заявкой во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) в декабре 2019 года. 55-страничный документ ("Устройство и способ работы нескольких камер для цифровой фотографии"), в котором описывается инновационный фотомодуль, был опубликован на прошлой неделе.В заявке упоминаются пять широкоугольных камер с фокусным расстоянием 28 мм, которые могут наклоняться из стороны в сторону при помощи специального механизма, и один зум-объектив. Дополняет массив светодиодная вспышка.По словам инженеров Samsung, система подвижных датчиков позволит улучшить практически каждый аспект фотосъемки, включая более точную фокусировку и более высокий динамический диапазон. Кроме того, пользователи смогут создавать панорамные снимки с эффектом боке, то есть с размытием заднего плана, при этом не перемещая смартфон.Официально о планах выпустить смартфон-шестикамерник в компании не заявляли. Однако не исключено, что инновационный фотомодуль достанется одному из будущих Galaxy-устройств.Совсем недавно Samsung запатентовала смартфон с крайне необычной конструкцией экрана. Его дисплей может гнуться в двух местах, принимая зигзагообразную форму. Правда, обе части не складываются полностью, а только изгибаются, что вряд ли окажется практичным.