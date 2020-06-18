В ноябре 2020 года на телеканале Showtime покажут мини-сериал, главными героями которого будут американский президент Дональд Трамп и экс-глава ФБР Джеймс Коми. Лента еще на этапе производства, однако уже спровоцировала большой скандал в США.

В ноябре 2020 года на телеканале Showtime покажут мини-сериал,главными героями которого будут американский президент Дональд Трамп и экс-главаФБР Джеймс Коми. Лента еще на этапе производства, однако уже спровоцировалабольшой скандал в США.Картина будет состоять всего из двух серий общим хронометражемтри часа. Мини-сериал получит название "Правило Коми", в оригинале "The ComeyRule".Лента расскажет о президентских выборах 2016 года в США,победу в которых одержал Дональд Трамп. Сериал покажет, как портились отношения нового главы Америки и руководителя ФБР Джеймса Коми. Конфликтсопровождался чередой скандалов и завершился увольнением Коми.Естественно, не обойдется без упоминания России. По сюжетукартины "Правило Коми" Кремль активновмешивается в американские выборы.Роль Дональда Трампа досталась обладателю "Эмми" итрехкратному номинанту на "Золотой глобус" Брендану Глисону. Главу ФБР будетиграть Джефф Дэниелс.29 Апр 2020 в 2:40 PDTСценарий сериала "Правило Коми" основан на биографическомромане Джеймса Коми "Высшая степень преданности". В книге экс-глава ФБР описываетнынешнего американского лидера, как аморального и беспринципного человека.Отметим, что на днях из-за сериала "Правило Коми" телеканал Showtimeоказался в центре политического скандала. Телевизионщики перенесли премьерутеленовеллы на дни после президентских выборов в США. Showtime обвинили в сотрудничествес администрацией .16 Июн 2020 в 3:57 PDT