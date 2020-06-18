В Курской области ранее судимый житель Дмитриева отнял автомобиль у его хозяйки и устроил гонку с полицией. Инцидент попал на видео, снятое сотрудниками ДПС.

В Курской области ранее судимый житель Дмитриева устроил гонки с полицией на угнанном автомобиле.За несколько минут до погони мужчина увидел машину с ключом в замке зажигания, не удержался от соблазна и на глазах у хозяйки легковушки сел в салон и уехал, не смотря на оказанное сопротивление владелицы автомобиля.Женщина позвонила в полицию, и вскоре сотрудники ДПС обнаружили машину, двигающуюся по трассе в сторону Курска.Преследование завершилось после того, как проезд нарушителю преградили грузовики и патрульная машиина.В отделе полиции задержанный 42-летний мужчина сообщил, что воспользовался ситуацией, углядев в ней шанс уехать из родного города по личным мотивам.