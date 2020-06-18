Футбольный клуб Ростов вынужден сесть на двухнедельный карантин в связи с новыми случаями заражения коронавирусом. После тестов инфекция COVID-19 выявлена у шести футболистов команды.

Футбольный клуб "Ростов" вынужден сесть на двухнедельный карантин в связи с новыми случаями заражения коронавирусом. После тестов инфекция COVID-19 выявлена у шести футболистов команды.Как сообщает футбольный комментатор Нобель Арустамян, речь идет о Хорене Байрамяне, Романе Еременко, Арсении Логашове, Деннисе Хаджикадуниче, Ивелине Попове и Матиасе Норманне. Теперь согласно рекомендациям РФС и Роспотребнадзора клуб отправляется на 14-дневный карантин.В "Ростове" подтвердили факт обнаружения COVID. "Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых футболистов основного состава. Они уже изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника клуба: все игроки "основы", тренерский штаб и персонал ФК "Ростов", — говорится на официальном сайте "желто-синих".В связи с этим под угрозой срыва становятся ближайшие матчи ростовчан в чемпионате России. Среди них и ближайшая встреча 23 тура премьер-лиги, первого после паузы, которая была запланирована на 19 июня против "Сочи".