Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Воронежской области. По прогнозам регионального гидрометцентра, ожидается экстремально повышение температуры, передает ГТРК Воронеж. Столбик термометра уже сегодня во второй половине дня может подняться до +35-37 градусов.

Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Воронежской области. По прогнозам регионального гидрометцентра, ожидается экстремально повышение температуры, передает ГТРК "Воронеж".Столбик термометра уже сегодня во второй половине дня может подняться до +35-37 градусов. Как считают синоптики, очень жаркая погода сохранится до конца этой недели. Дальше начнется похолодание. Между тем, по данным метеорологических наблюдений, жару в этом июне эксперты не считают экстремальной, хотя 100-летний температурный рекорд уже побит.Особое внимание на фоне жары и сильного ветра необходимо уделять пожароопасной ситуации. Спасатели рекомендуют жителям быть предельно аккуратными в обращении с огнем и даже вспоминают аномальное лето 2010 года.