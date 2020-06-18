Число случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 53 тысячи человек. Больше всего заболевших и умерших - в столичном регионе. А все потому, что власти не приняли вовремя ограничительных мер, говорят наблюдатели.

Число случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 53 тысячи человек. Больше всего заболевших и умерших — в столичном регионе. А все потому, что власти не приняли вовремя ограничительных мер, говорят наблюдатели.У здания парламента Швеции приспущены флаги, в зале непривычно мало людей. Соблюдая социальную дистанцию, депутаты проводят минуту молчания. Тишину прерывают звуки горна. "Эта минута посвящена всем тем, кто потерял работу, здоровье, жизнь. А также тем, кто пережил потерю близкого человека. Прежде, чем мы продолжим борьбу с пандемией, мы вместе отдадим дань их страданиям, их жертве", — говорит спикер парламента Швеции Андреас Норлен.Нужна ли была эта жертва? Таким вопросом задаются во всем мире и в самой Швеции. Число погибших от коронавируса в стране превысило 5 тысяч человек. Именно этому скорбному рубежу посвящено заседание и памятные мероприятия. Сорок умерших в день — серьезные цифры для небольшой страны. Пенсионерка Ингрид Ландвралл возмущена: "Наша стратегия не похожа ни на чью больше. Мы не закрывали страну, мы все это время пускаем людей с коронавирусом из Италии и из других стран".Швеция пошла своим путем, но на нем не удержалась. Карантин не вводили, магазины и кафе оставались открытыми. Среди причин власти называли то, что жесткие ограничительные меры трудно удержать на протяжении длительного времени. Печальный результат шведского эксперимента — один из самых высоких в мире показателей смертности на душу населения. Несмотря на растущую критику со стороны оппозиции, шведское правительство упорно отстаивает свой метод контроля за распространением коронавируса.Врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отмечает: "Шведы думали, что они с самого начала справятся. Их главный врач-эпидемиолог считал, что система здравоохранения мощная и будет меньше летальность. В результате получилось, что скорость распространения вируса очень высокая оказалась. И, конечно, система здравоохранения не справляется. Много больных, много тяжелых, много погибших. Это бьет по властям. Такие мотивы привели к тому, что они ввели ограничительные меры, но сейчас они уже не имеют смысла. Уже геометрическая прогрессия, вводить ограничительные меры поздно. Их соседи — Норвегия, Финляндия — ввели меры, поэтому разительный контраст по заболеваемости, летальности. Поэтому сейчас даже нет контактов у шведов с норвежцами, с Финляндией, с ближайшими странами".Ближайшие страны, которые еще в марте ввели ограничения, теперь из них выходят. В Финляндии эпидемия пошла на спад, власти отменили чрезвычайное положение. В Норвегии разрешили посещение баров. Число подтвержденных случаев продолжает сокращаться в Дании. Там уже принимают туристов из Германии.В то время, как внутри Европы вновь открываются границы, по крайней, мере семь стран запретили шведам въезд. Теперь граждане Швеции говорят, что они оказались наказаны за стратегию их правительства.