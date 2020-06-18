Звезда сериала Великолепный век переживает из-за очередного разрыва отношений. Беррак Тюзюнатач отправилась на курорт, чтобы залечить душевные раны.

Звезда сериала "Великолепный век" переживает из-заочередного разрыва отношений. Беррак Тюзюнатач отправилась на курорт,чтобы залечить душевные раны.Накануне в турецкой прессе появилась информация о расставанииактрисы Беррак Тюзюнатач и бизнесмена Берка Суябатмаза. По слухам, отношения знаменитостейпрекратились буквально на днях.Соцсети Беррак и Берка косвенно доказывают это:экс-возлюбленные удалили совместные снимки из аккаунтов. Роман звезды сериала "Великолепныйвек" продлился всего восемь месяцев.Отношения Тюзюнатач и Суябатмаза начались со скандала: актриса увела бизнесмена из семьи. Предприниматель был женат наизвестной в Турции телеведущей Бурджу Эмерсой.Некоторое время звезда "Великолепноговека" была тайной любовницей Суябатмаза. Когда предприниматель развелся, артистка стала егоофициальной спутницей.Добавим, что Беррак Тюзюнатач не в первый раз положила глазна чужого мужа. В 2015 году звезда "Великолепного века" разрушила брак коллегипо цеху Айтен Аслы Энвер, закрутив роман с ее супругом Бирканом Сокуллу.Они встречались несколько лет. Ходили слухи, что Беррак и Биркан собираются зарегистрировать отношения, но этого так и не случилось.16 Июн 2020 в 11:48 PDTСейчас Беррак Тюзюнатач нежится на одном из комфортабельныхкурортов Турции. Компанию звезде сериала составляют друзья.Ходят слухи, что артистка взяла отпуск, чтобы восстановиться после болезненногорасставания.