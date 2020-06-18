Звезда сериала Великолепный век переживает из-за
очередного разрыва отношений. Беррак Тюзюнатач отправилась на курорт,
чтобы залечить душевные раны.
Звезда сериала "Великолепный век" переживает из-за
очередного разрыва отношений. Беррак Тюзюнатач отправилась на курорт,
чтобы залечить душевные раны.
Накануне в турецкой прессе появилась информация о расставании
актрисы Беррак Тюзюнатач и бизнесмена Берка Суябатмаза. По слухам, отношения знаменитостей
прекратились буквально на днях.
Соцсети Беррак и Берка косвенно доказывают это:
экс-возлюбленные удалили совместные снимки из аккаунтов. Роман звезды сериала "Великолепный
век" продлился всего восемь месяцев.
Отношения Тюзюнатач и Суябатмаза начались со скандала: актриса увела бизнесмена из семьи. Предприниматель был женат на
известной в Турции телеведущей Бурджу Эмерсой.
Некоторое время звезда "Великолепного
века" была тайной любовницей Суябатмаза. Когда предприниматель развелся, артистка стала его
официальной спутницей.
Добавим, что Беррак Тюзюнатач не в первый раз положила глаз
на чужого мужа. В 2015 году звезда "Великолепного века" разрушила брак коллеги
по цеху Айтен Аслы Энвер, закрутив роман с ее супругом Бирканом Сокуллу.
Они встречались несколько лет. Ходили слухи, что Беррак и Биркан собираются зарегистрировать отношения, но этого так и не случилось.
16 Июн 2020 в 11:48 PDT
Сейчас Беррак Тюзюнатач нежится на одном из комфортабельных
курортов Турции. Компанию звезде сериала составляют друзья.
Ходят слухи, что артистка взяла отпуск, чтобы восстановиться после болезненного
расставания.