Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из участников нанес другому удары в область тела предметом, похожим на металлическую трубу...
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы задержали 43-летнего подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на Зеленодольской улице дерутся двое мужчин. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен потерпевший - 56-летний приезжий, который был госпитализирован в медицинское учреждение с ранениями в области живота.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что после совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из участников нанес другому удары в область тела предметом, похожим на металлическую трубу.
Следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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