Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из участников нанес другому удары в область тела предметом, похожим на металлическую трубу...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы задержали 43-летнего подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на Зеленодольской улице дерутся двое мужчин. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен потерпевший - 56-летний приезжий, который был госпитализирован в медицинское учреждение с ранениями в области живота.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что после совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из участников нанес другому удары в область тела предметом, похожим на металлическую трубу.Следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18