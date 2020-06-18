Общий вес изъятого составил более 1 килограмма 900 граммов...
«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве при содействии коллег из 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину и женщину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В ходе проверки оперативной информации столичными полицейскими на улице Вавилова был остановлен автомобиль марки «Хендай Санта Фэ», за рулем которого находился 30-летний мужчина. В салоне также находилась пассажирка.
Сотрудниками полиции был проведен досмотр автомобиля, в результате которого под капотом было обнаружено 3 полимерных свертка с неизвестным веществом внутри. Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, изъятое является наркотическим средством – кокаином, массой свыше 1 килограмма 420 граммов.
Далее при личном досмотре 40-летней пассажирки в ее сумке был обнаружен и изъят еще один полимерный сверток с аналогичным средством, общей массой около 500 граммов.
Общий вес изъятого составил более 1 килограмма 900 граммов.
Следствием УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
УНК ГУ МВД России по г. Москве