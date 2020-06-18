Общий вес изъятого составил более 1 килограмма 900 граммов...

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве при содействии коллег из 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину и женщину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе проверки оперативной информации столичными полицейскими на улице Вавилова был остановлен автомобиль марки «Хендай Санта Фэ», за рулем которого находился 30-летний мужчина. В салоне также находилась пассажирка.Сотрудниками полиции был проведен досмотр автомобиля, в результате которого под капотом было обнаружено 3 полимерных свертка с неизвестным веществом внутри. Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, изъятое является наркотическим средством – кокаином, массой свыше 1 килограмма 420 граммов.Далее при личном досмотре 40-летней пассажирки в ее сумке был обнаружен и изъят еще один полимерный сверток с аналогичным средством, общей массой около 500 граммов.Общий вес изъятого составил более 1 килограмма 900 граммов.Следствием УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве