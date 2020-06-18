SpaceX будет использовать космодром для отправки своих новых ракет на Луну, Марс, а также для гиперзвуковых путешествий на Земле.

Американская аэрокосмическая компания SpaceX разместила вакансии инженеров, от которых требуется помочь спроектировать и построить плавучий космодром. Глава компании Илон Маск планирует начать испытательные полёты на Земле через 2-3 года.SpaceX нанимает экспертов по оффшорным операциям в Браунсвилле (штат Техас). Неподалеку от этого города компания строит и проводит испытания прототипа космолета нового типа — Starship.Пока SpaceX еще не запускала ракеты с плавучих платформ, зато успешно посадила более четырёх десятков ускорителей первой ступени. Эти компоненты считаются самыми затратными в производстве ракеты и благодаря повторному использованию, позволяют экономить миллионы долларов.По словам Илона Маска, SpaceX будет использовать космодром для отправки своих новых ракет на Луну, Марс, а также для гиперзвуковых путешествий на Земле.Преполагается, что окончательная версия Starship сможет вместить 100 пассажиров. Корабль будет оснащен шестью двигателями Raptor. Он будет запускаться с Земли при помощи сверхтяжёлой ракеты-носителя, в которой будет 31 двигатель Raptor.Маск планировал использовать ракеты и для гиперзвуковых путешествий на Земле, что позволило бы сократить время полета на дальние расстояния всего до пары часов. Однако до сих пор эти концепции были представлены лишь на рендерах.Маск хочет не только отправить Starship на Марс, но и сохранить космолет настолько, чтобы использовать ее повторно. Для этого ракете придется попотеть, причем почти буквально. Носовая часть ракеты нагреется до 1480°C при выходе на орбиту Марса. Сталь начинает плавиться уже при 1315°C, поэтому инженеры SpaceX решили охлаждать внешний слой ультрахолодным топливом из криогенного метана и кислорода, которое будет просачиваться через поры внешней оболочки ракеты и тем самым охлаждать ее.Маск писал, что Starship относится к космолетам многоразового использования. Возвращаться на Землю он будет не вертикально. "Он будет спускаться на гиперзвуковой скорости под углом 60 градусов, потом начинает падать и падает, как скайдайвер, просто контролирует себя, а потом поворачивается (соплами к Земле – прим. ред.) и садится", – описал процесс глава SpaceX.Недавно Маск призвал сотрудников SpaceX ускорить работу над Starship. Маск отметил, что сотрудникам нужно считать разработку Starship главным приоритетом.В сентябре прошлого года Илон Маск уверял, что космический корабль Starship должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а впоследствии полететь и на Марс. Всего Маск планирует около 10 беспилотных тест-полетов на орбиту и затем – с людьми: утверждает, что попытается сделать это уже в 2020 году. Видимо, в планы все же были внесены некоторые коррективы, так как пока прототипы звездолета взрываются на испытаниях.В прошлом году Маск представил прототип звездолета, построенного из нержавеющей стали. Длина корабля — 50 метров, сухая масса (без учета топлива и грузов) — около 120 тонн. Starship должен был совершать посадку соплами к твердой поверхности. Илон Маск заявил, что в ближайшие десять лет SpaceX планирует построить тысячу космических кораблей Starship.