В МЧС сообщили, что активная фаза сбора разлившихся нефтепродуктов в Норильске завершена. Глава ведомства Евгений Зиничев также поручил разработать предложения по восстановлению экологии в регионе.

В МЧС сообщили, что активная фаза сбора разлившихся нефтепродуктов в Норильске завершена. Глава ведомства Евгений Зиничев также поручил разработать предложения по восстановлению экологии в регионе.Такой спасательной операции Русская Арктика еще не знала. На помощь местной тундре и рекам в Норильск прилетели со всей страны. Моряки, спасатели, нефтяники — всего больше 700 специалистов. Они провели на реке почти две недели.К экологической катастрофе привели не только потепление, но и ошибки при эксплуатации. 20 миллионов литров солярки буквально отравили сначала почву, а позже и реку. Резервуар Норильской ТЭЦ оказался не готов к климатическим изменениям. Халатность обошлась в миллиарды рублей."Многие сегодня рассуждают, что неплохо бы упростить или исключить экологическую экспертизу каких-либо проектов. На мой взгляд, этого делать ни в коем случае нельзя. Я абсолютно убежден, что экологическая экспертиза не позволит нам допустить такого рода вещи, которые мы сегодня с вами наблюдаем, находясь здесь, на разливе. Потому что мы сегодня с коренными жителями встречались — Арктики Русской. И то, что мы называем для себя чрезвычайной ситуацией, для коренных жителей — это катастрофа. Поэтому, безусловно, мы должны сделать все, чтобы при строительстве каких-либо объектов промышленность, тем более — особо опасных объектов, использовались и обязательно проходили общественные слушания и экологическая экспертиза. Это ни в коем случае отменять нельзя", — считает министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.Топливные пятна ловили, откачивали и собирали по всей тундре. Тридцать тысяч тонн токсичной жидкости сейчас находятся во временных хранилищах. С места сбора их вывезут только с наступлением холодов. Еще тысячи кубометров отравленной почвы предстоит обеззаразить."Продолжаем мониторить экологическую обстановку, находимся в готовности принять дополнительные меры в случае ее ухудшения. И особое внимание хотел бы обратить на сохранность собранных нефтепродуктов и на условия их хранения", — сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.О первых итогах работы по ликвидации главе МЧС сообщают прямо из лагеря спасателей. Режим ЧС теперь снова регионального уровня, но работы еще продолжатся. Уровень допустимой концентрации вредных веществ в некоторых районах по-прежнему превышен в несколько раз."Земля вся была пропитана. Первый грунт сняли, закрыли пленкой, потому что осадки пошли. Стали песком забивать и с песком вынимать шаг за шагом. Но на ручье я уже два дня ловлю снова нефтепроявления", — сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Каждый день в отправленных соляркой районах экологи берут десятки проб. Задача — вернуть реку и близлежащие территории к так называемому уровню "нулевого фона". С воздуха топливных пятен уже не видно, но поверхность воды сейчас покрывает невидимая глазу пленка. Справиться с ней помогут сорбенты."Основные усилия будут сосредоточены на обработке берегов и притоков небольших ручьев, коль скоро там в результате повышения и понижения уровня основного русла также скопились остатки нефтепродуктов", — говорит губернатор Красноярского края Александр Усс."Дальше пойдет работа с береговой линией, по очистке мелких проявлений, которые просачиваются именно при дожде, попадают в воду, с этими проявлениями бригады будут продолжать работать", — сообщил первый вице-президент ГМК "Норильский никель" Сергей Дяченко.Критический этап аварии миновал, считают региональные власти. Тем временем в ее причинах продолжают разбираться следователи. Возбуждено несколько уголовных дел, одно из них — против главы Норильска. Рината Ахметчина обвиняют в халатности.Эта спасательная операция для тундры оказалась спасительной. Несколько недель ядовитый коктейль отравлял все живое в радиусе нескольких километров. Но даже после того, как большую часть топлива выкачали, местной экосистеме понадобится еще несколько лет, чтобы прийти в себя после такого удара.