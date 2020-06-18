Средний чек россиян в мае вырос до 597 рублей по сравнению с маем прошлого года - на 45 рублей или 8,1%. По сравнению с апрелем средний чек снизился на 4 рубля (-0,6%), подсчитал исследовательский холдинг Ромир.

Средний чек россиян в мае вырос до 597 рублей по сравнению с маем прошлого года — на 45 рублей или 8,1%. По сравнению с апрелем средний чек снизился на 4 рубля (-0,6%), подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel получает онлайн-покупок 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек. Участники панели сканируют QR-коды с чеков.Сокращение среднего чека в сравнении с апрелем отмечено не во всех регионах. Зафиксирован рост в Дальневосточном (+2,0%) и Северо-Западном (+1,0%) округах. Больше остальных упал средний чек в Уральском ФО (-3,0%).По сравнению с маем 2019 года быстрее всего растет средний чек в Северо-Западном (+12,9%), Приволжском (+11,6%) и Центральном (+9,6%) округах.На рост среднего чека повлияли покупки в крупнейших городах страны — в Москве (+21,4%) и Санкт-Петербурге (+12,8%). Средний рост по городам-миллионникам составил 12,7%.Настроение российских потребителей улучшается, а уровень тревожности снижается, следует из исследования BCG и "Ромира".Около 35% россиян увеличили траты на продукты питания в самоизоляции и при этом чаще заказывают еду на дом, а 25% — сократили, сообщается в исследовании Центра изучения потребительского поведения "Роскачества" совместно с OMI (Online Market Intelligence).Расходы россиян оказались в апреле наибольшими ежемесячными расходами за все годы наблюдений. Это связано с тем, что в марте и апреле потребительские расходы рекордно выросли из-за закупок товаров первой необходимости: россияне создавали запасы в ожидании худших условий карантина и пандемии. А в конце апреля — накануне майских праздников — расходы еще раз рекордно выросли.