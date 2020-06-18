США вводят очередные санкции в отношении Сирии в рамках закона Цезарь. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео. Под санкции попадут президент Сирии Башар Асад и его супруга.

США вводят очередные санкции в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь". Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео. Под санкции попадут президент Сирии Башар Асад и его супруга.Помпео отметил, что с 17 июня они начинают последовательную кампанию по введению ограничений против режима сирийского президента. Все это делается в соответствии с законом "Цезарь". Он позволяет применять жесткие экономические санкции для привлечения к ответственности сторонников режима Асада, которые действуют жестоко по отношению к гражданам Сирии, сообщает РИА Новости.Майк Помпео обратил внимание на то, что США будут вводить санкции в ближайшие недели и месяцы. По его словам, настало время положить конец бесполезной, жестокой войне Асада.