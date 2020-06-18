Звезда сериала Акушерка 18 июня празднует 42-летие. Ирину Пегову многие стилисты называют иконой стиля. Между тем и у артистки бывают модные промахи.

Звезда сериала "Акушерка" 18 июня празднует 42-летие. ИринуПегову многие стилисты называют иконой стиля. Между тем и у артистки бываютмодные промахи.Популярный стилистМарина Корабель оценила несколько образов актрисы сериала "Акушерка". Наряды ИриныПеговой подверглись детальному разбору.Среди прочих стилист оценил летнее оранжевое платье артистки.К нему Ирина подобрала черные туфли с ремешком на подъеме стопы и сумку в тон.По словам Марины Корабель, наряд ассоциируется с чем-то радостным, сразувозникают мысли об отдыхе и море."Мне нравится в этом платье то, что оно силуэтное, но в тожевремя свободное, есть драпировка, правильная длинна – немножко приоткрытыщиколотки. Есть горизонтальные линии, которые являются рисунком на ткани – это смотритсяне так просто", – рассудил эксперт.Положительно стилист оценил укладку Ирины Пеговой. Низкийхвост, по словам Корабель, смотрится лаконично. В обычной жизни "дом" на голове– это некрасиво. Приглушенный макияж в данном случае тоже идеально работает наобраз.Марина считает, что Ирине необходимо подобрать другую обувь. Например, открытые босоножки, или закрытые туфли, носветлых тонов: идеально – бежевый или кремовый. Модель же, которую подобралаПегова, сравнили с обувью старухи Шапокляк.Эксперт в области моды отметил, что в даже в трендовых вещахможно выглядеть нелепо. С обувью Пеговой как раз такой случай. Корабель уверена,что туфли "под старину" хорошо будут смотреться с современными, базовыминарядами.