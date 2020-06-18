Танки, боевые машины пехоты и зенитные комплексы - военная техника готовится к Параду Победы. Он состоится ровно через неделю - 24 июня. В этот же день 75 лет назад на Красной площади были повержены знамена разгромленного фашистского рейха. Сегодня военным предстоит отработать все детали юбилейного шествия. А заодно представить публике новые, никогда прежде не появлявшиеся на параде машины.

Танки, боевые машины пехоты и зенитные комплексы — военная техника готовится к Параду Победы. Он состоится ровно через неделю — 24 июня. В этот же день 75 лет назад на Красной площади были повержены знамена разгромленного фашистского рейха. Сегодня военным предстоит отработать все детали юбилейного шествия. А заодно представить публике новые, никогда прежде не появлявшиеся на параде машины.Колонна выезжает из центра временного размещения техники в столичных Мневниках и берет курс на Красную площадь.Впереди — целый батальон легендарных танков Т-34. Всего — порядка 30 машин. На них уже равняются все остальные — современные танки "Армата", зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" и С-400 "Триумф", мобильные стратегические комплексы "Яр". Всего больше двухсот единиц техники."Мы сегодня передвигаемся на БМП-3, — рассказывает, наполовину высунувшись из люка, Евгений Давыдов. — Боевая машина пехоты. Комбинированное вооружение, легкая и надежная броня. Невероятно маневренная и подвижная машина".Экипаж ведет машину в экстремальных условиях. Температура за бортом — плюс 30 градусов. Внутри — еще жарче. Тем не менее, обязательны маска и дистанция."Да, это тяжело, но приходится, — поясняет механик-водитель БМП-3 Дмитрий Федоров. – У меня — чувство гордости, потому что у самого два прадеда воевали, дошли до Берлина, вернулись живыми".Скорость движения колонны — 40 километров в час. Синхронность идеальная. Парад Победы в 2020 году богат на премьеры. Впервые по Красной площади проедут более двадцати образцов современной техники. Это и зенитные ракетные системы, и модифицированные танки, и БМП с новыми боевыми модулями. Еще одной премьерой станет береговой ракетный комплекс "Бал". Под таким лиричным названием скрывается настоящая армейская мощь.Триумфальная площадь. Поворот с Садового на Тверскую. Посмотреть за прохождением техники собрались сотни зрителей.Эмоции у зрителей неподдельные. Ведь впервые в этом году мы не увидели Парада Победы 9 мая. И вот дождались!"Этот парад для нас, несмотря на то, что его пришлось отложить, имеет очень большое значение, — признаются зрители. — Мы рады, что все-таки он состоится"."Красиво, мне нравится, — рассказывает иностранный турист. — Но это не первый раз, это уже много лет. И я — не русский. Но я давно живу здесь, мне очень нравится".— А сами откуда?"Италия", — отвечает он."Эмоции просто обалденные, сумасшедшие. Наконец-то знаменательный для нашей страны парад состоится", — делятся эмоцией зрители."Я впервые вижу на таком расстоянии технику, — признается еще один зритель. — Я думаю, что на сам парад я буду изолироваться, как нам всем рекомендуют. А сегодня выпал такой шанс. Я в восторге!"Весь маршрут от Мневников до начала Тверской занимает полтора часа. Уже здесь перед Манежной площадью техника выстраивается в механизированные колонны.А дальше репетиция Парада Победы продолжится уже на Красной площади 17 июня после 22 часов. На брусчатку выйдут более 14 тысяч военнослужащих и свыше 230 единиц техники.В связи с подготовкой к Параду Победы сегодня и завтра, 18 июня, в Москве ограничено движение. С 22.00 для транспорта закрыты Тверской и Страстной бульвары. С 22.30 нельзя будет проехать по Боровицкой площади, Моховой, Воздвиженке, Большой Садовой. Такие же ограничения будут действовать 20 июня и 24-го — с 5.30 утра и до окончания Парада. Подробную схему можно найти на сайте ЦОДД.