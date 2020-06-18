Кража произошла в салоне оптики. Хозяин оставил гаджет без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник. Полицейские запросили запись с установленных в торговом зале камер

Кража произошла в салоне оптики. Хозяин оставил гаджет без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник. Полицейские запросили запись с установленных в торговом зале камер видеонаблюдения. По ней установили подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Вязниковского района 1977 года рождения. Задержанный рассказал, что пришёл в салон оптики на консультацию. И присев на диван, увидел кем-то оставленный