25 лет назад случился один из самых жутких терактов в истории нашей страны: чеченские боевики во главе с террористом Басаевым захватили больницу в Буденновске. Бандиты шли по городу и хватали в заложники всех, кто попадался под руку. А тех, кто не подчинялся, расстреливали на месте. Жертвами тех кровавых дней стали 129 человек, более 400 были ранены. Терактов такого масштаба Россия еще не знала.

"Я горжусь, что западная группировка, которой я командовал, первая обезножила террориста Басаева. Он уполз, как израненная вонючая собака. Он нарушил элементарные заповеди России — святое отношение к беременным женщинам. Напасть на роддом... Какой он демократ? Он подонок и мразь!", — заявил в прямом эфире телеканала "Россия 1" председатель комитета Госдумы России по обороне, герой страны, генерал-полковник Владимир Шаманов.25 лет назад случился один из самых жутких терактов в истории нашей страны: чеченские боевики во главе с террористом Басаевым захватили больницу в Буденновске. Бандиты шли по городу и хватали в заложники всех, кто попадался под руку. А тех, кто не подчинялся, расстреливали на месте. Жертвами тех кровавых дней стали 129 человек, более 400 были ранены. Терактов такого масштаба Россия еще не знала.По словам Владимира Шаманова, руководители страны, которые вступили тогда с Басаевым в переговоры и назвали его товарищем Басаевым, нарушили древнюю истину: когда говорят пушки, правители молчат."Бойцы "Альфа", профессионалы высочайшего класса, были в одном пролете от уничтожения этой своры, но им этого не дали сделать. Мы никогда не забудем Буденновск! У этих преступлений нет срока давности: уничтожали и будем уничтожать эту падаль во имя блага и спокойствия народа России", — заверил герой России.Генерал-полковник напомнил, что еще во времена Гусинского и Березовского подконтрольными им СМИ был создан ложный миф о военнослужащих всех силовых структур, наводивших конституционный порядок в зоне Северного Кавказа. "Нам надо провести мощные информационные проверки сведений, которые еще хранятся с тех времен и забивают голову, прежде всего, нашей молодежи", — отметил Шаманов. Он подчеркнул, что никогда армия и силовики не воевали со своим народом. Россия первой успешно отразила натиск международного терроризма на Северном Кавказе и защитила свой суверенитет, который сегодня надежно обеспечен."Мы должны помнить, что помимо Буденновска были и Беслан, и Волгоград, и Москва, и многие другие города. Мы не должны повторять ошибок, а обязаны обеспечить народу России свободное развитие и процветание. Вот это возрождение России и бесит западных "доброхотов", — заявил Владимир Шаманов.Вспоминая кровавые события 25-летней давности на территории Чеченской республики и прилегающих субъектов, генерал-полковник отметил, что у российских военачальников в то время были серьезные сомнения. "Авторитет армии был на самой низшей точке, но когда встал вопрос о судьбе Отечества, молодые ребята проявили мужество, героизм и профессионализм. Мастерство российской армии показала также пятидневная война", — сообщил он.Владимир Шаманов в ту пору возглавлял группировку легендарной седьмой воздушно-десантной новороссийской дивизии. Ей была поручена одна из самых сложных боевых задач при переходе военных действий с равнины в горный район. Видавшего виды военного потрясли зверства террористов:"Когда мы захватили цементный завод, увидели место казни русских солдат. Там было казнено около десяти человек уральского военного округа. Больше всего меня поразили обожженные кисти рук, вырезанный половой орган молодого человека и кровью написанные лозунги о том, что они уничтожат Россию".Генерал-полковник упомянул также о многочисленных случаях захвата заложников и спекуляции ими. "Какие они после этого демократы? Они подонки и преступники. Пусть не лезут к нам в страну и не мечтают завладеть нашими богатствами. Это все принадлежит нашему народу".Владимир Шаманов подчеркнул, что сегодня в стране возрождается патриотизм: в рамках Юнармии, движении школьников, а также молодежных подразделений во всех политических партиях. "Мы не дадим сформировать "Пятую колонну" и повторить трагедию Советского Союза. Россия будет укрепляться. Мы им не по зубам", — заключил генерал-полковник.В эти дни в Ставропольском крае вспоминают погибших во время теракта в Буденновске. 25 лет назад группа боевиков Шамиля Басаева захватила заложников в городской больнице — всего около двух тысяч человек. Плен длился пять дней. Погибли 129 человек. Даже спустя столько лет ответственность за эту бойню понесли еще далеко не все бандиты. Сегодня эту несправедливость исправили сотрудники ФСБ — им удалось найти и задержать еще двух членов банды головореза Басаева.При этом в США пытаются героизировать террористов и бандитов типа Шамиля Басаева и Хаттаба. Один из них, оказывается, не террорист, а "лидер сепаратистов". Это не что иное, как попытка создать барьер между Германией, Европой и Россией.