К открытию готовятся 15 муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 2 частных загородных лагеря, 197 лагерей дневного пребывания и 4 лагеря труда и отдыха. Но когда именно лагеря примут

К открытию готовятся 15 муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 2 частных загородных лагеря, 197 лагерей дневного пребывания и 4 лагеря труда и отдыха. Но когда именно лагеря примут детей до сих пор неизвестно. Из-за эпидемии они должны открыться не ранее третьего этапа снятия «коронавирусных ограничений». Владимирская область не подошла даже ко второму этапу. Когда лагеря всё-таки