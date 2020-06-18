Всё дело в оси антициклона, которая в субботу сместится на запад.

Жителей России в ближайшее время ожидают холодные аномалии. В центре Европейской части страны температура воздуха снизится на десять градусов, а на Урале и в некоторых регионах Сибири ещё больше, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.— Сейчас происходит не часто встречающаяся ситуация, когда антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, он смещается не на восток, как обычно, а на запад, — цитирует метеоролога РИА "Новости".В настоящее время ось антициклона проходит от Каспийского моря к Скандинавии через Москву, но уже в субботу она сместится на запад. Эта ситуация приведёт к похолоданию до 18–20 градусов днём и до 10 ночью.Наиболее сильные холода ожидаются в Томской, Омской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областях. В этих регионах столбики термометров опустятся на шесть градусов ниже нормы.