Автоколонну из 17 микроавтобусов с выпускниками школ блокировала группа вооруженных боевиков в Идлибе. Сирийские школьники должны были приехать в сирийский город Хама через КПП Трумба. Выпускников остановили на окраине населенного пункта Найраб боевики террористической группировки Хайат Тахрир аш-Шам (запрещена в России).

Автоколонну из 17 микроавтобусов с выпускниками школ блокировала группа вооруженных боевиков в Идлибе. Сирийские школьники должны были приехать в сирийский город Хама через КПП "Трумба". Выпускников остановили на окраине населенного пункта Найраб боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России).Некоторые юноши и девушки вместе с родителями пытались продолжить свой путь на контролируемую Дамаском территорию пешком, однако боевики пресекли эту попытку угрозой применить против мирных граждан оружие, пояснил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.Боевики не дали школьникам приблизиться к КПП, который контролирует сирийская армия. Школьники и их родители были остановлены ими на южной окраине Найраба в прямой видимости от Трумбы.