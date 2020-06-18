Двое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в совершении краж.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Ковровского района 24 и 26 лет. Одному из них предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), другому – в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).Предварительным следствием установлено, что 7 августа 2019 года в вечернее время в одном из супермаркетов города фигуранты, вступив в преступный сговор, совершили кражу ящика с пожертвованиями, принадлежащего благотворительной региональной общественной организации, причинив ущерб в размере 2600 рублей.Кроме того, 26-летний ковровчанин обвиняется в совершении еще трех преступлений против собственности. 3 августа прошлого года, находясь в супермаркете на улице Абельмана, молодой человек обратил внимание на пожилого мужчину, который расплачивался на кассе. Злоумышленник проследовал за 81-летним мужчиной. В тот момент, когда пенсионер открывал ворота частного дома, обвиняемый совершил кражу сумки, в которой находился кошелек с деньгами и очки, причинив потерпевшему ущерб на сумму более 40 тысяч рублей. Впоследствии сумку со всем имуществом он выбросил в урну, а денежные средства потратил на личные нужды. 4 сентября молодой человек совершил кражу мобильного телефона и золотых ювелирных украшений на сумму более 27 тысяч рублей из квартиры знакомого, а через несколько дней похитил велосипед стоимостью 25,5 тысяч рублей, оставленный около супермаркета.Полицейскими были проведены оперативно-розыскные мероприятия, изучены записи с камер видеонаблюдения, изъятые оперативниками с мест преступлений, в результате установлены личности подозреваемых и их местонахождение.В ходе следствия обвиняемые причиненный ущерб возместили в полном объеме. Вину свою молодые люди признали полностью.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.