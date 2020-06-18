В другом посёлке Гусь-Хрустального района он остаётся

С 19 июня в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района Владимирской области отменяется карантин, введённый из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации региона.«Эта положительная тенденция – результат своевременно принятых областным оперативным штабом мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья жителей посёлка. Конечно, выход из карантина не отменяет режима самоизоляции и других санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют сейчас во всей стране и в мире. При снятии ограничений жителям важно не терять бдительности и продолжать оберегать себя и своих близких», – отметил Губернатор Владимир Сипягин.В другом посёлке Гусь-Хрустального района – Золотково продолжает действовать карантин.