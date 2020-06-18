18.06.2020

2020-06-18 15:45:03

В Муроме сняли фильм о Петре и Февронии

Режиссер ленты - Олег Гладов - опубликовал фотографии со съемок в Инстаграм. К процессу создания фильма привлекались реконструкторы военно-исторического клуба "Вареж". Съемка проводилась по заказу телеканала "Спас", сообщает Муром24.

Напомним, Муром уже не первый раз становится съемочной площадкой. Ранее мы писали о том, что в городе планируется снять третий сезон исторического сериала, рассказывающих о знаменитых людях, чья жизнь была связана с Владимирским регионом.

Фото "Муром24"