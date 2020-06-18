В правительстве России всерьез задумались о налоге для богатых жителей страны. Такая информация появилась у издания Известия.

В правительстве России всерьез задумались о налоге для богатых жителей страны. Такая информация появилась у издания "Известия".Если идею все-таки одобрят, повышенная ставка НДФЛ будет для граждан, которые зарабатывают более трех миллионов рублей в год. Речь идет о 15% вычета. В бюджете благодаря этому появится еще 60 миллиардов рублей.Стоит отметить, что инициатива касается лишь 1% жителей России. Однако принять такой закон достаточно сложно. Например, у человека может быть несколько источников дохода, которые лишь в совокупности превышают три миллиона. Работодатель не сможет отследить все финансовые потоки сотрудника.Разумеется, контролировать такие доходы может Финансовая налоговая служба (ФНС). Однако это потребует дополнительных затрат, которые могут быть примерно такими же, как и прибыль от повышения ставки НДФЛ.Издание отмечает, что вероятность одобрения инициативы в этот раз гораздо выше, чем раньше. Ситуация, которая возникла сейчас, является беспрецедентной.В пресс-службе кабинета министров, Министерстве финансов и ФНС не подтвердили, что обсуждается идея о введении налога для богатых.