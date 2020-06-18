В Санкт-Петербурге на базе Горного университета стартовал международный научный форум Актуальные проблемы недропользования. Несмотря на пандемию, этот год стал рекордным по числу участников и заявок - 180 университетов со всего мира. Онлайн-доклады способны вызвать большую дискуссию в научных кругах.

В Санкт-Петербурге на базе Горного университета стартовал международный научный форум "Актуальные проблемы недропользования". Несмотря на пандемию, этот год стал рекордным по числу участников и заявок — 180 университетов со всего мира. Онлайн-доклады способны вызвать большую дискуссию в научных кругах.В коридорах Санкт-Петербургского горного университета тихо и безлюдно, однако тишина эта обманчива. За каждой из дверей сейчас идет напряженная работа. На связи с Горным — тысячи ученых со всего мира. Привычно многолюдный, традиционный форум собрал рекордное количество участников — в режиме онлайн за три дня свои разработки готовятся показать около тысячи молодых ученых."Эта конференция — очень важное событие в мире науки. Конечно, я расстроен, что в этом году не получилось приехать, но, тем не менее, мы остаемся на связи с моими коллегами из России и ведем плодотворную работу", — поделился аспирант Горного университета Александрос Евангелатос (Леобен, Австрия).Коллеги, конечно, расстраиваются, ведь важная часть таких событий — кулуарные переговоры и неформальные обсуждения проектов во время кофе-брейков. В этом году горячий напиток каждый пьет у себя дома, но на качестве работы это не скажется. Например, студент из Лондона рассказал, как сделать более эффективной добычу угля."Мое исследование посвящено прогнозированию аварийных ситуаций для угольных месторождений. Как мы знаем, уголь добывается на все больших глубинах, мы вынуждены работать во все более трудных условиях. Моя задача — облегчить эту работу", — сообщил аспирант Имперского колледжа (Лондон, Англия) Харшит Аграваль.Рядом, уже на конце провода, презентация проекта аспиранта Горного о том, как повысить рентабельность добычи нефти."Решение этой задачи необходимо уже сегодня, здесь и сейчас. Нам нужно повышать эффективность для сокращения капитальных затрат на добычу нефти. Чем дешевле, тем больше мы сможем и дальше продвигаться", — рассказал аспирант кафедры разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений Санкт-Петербургского горного университета Андрей Мальцев.Результаты лучших исследований будут опубликованы в самых престижных научных журналах мира, а затем реализованы. В Горном университете говорят: новые способы получения энергии пока себя не оправдывают, при этом в мире все меньше специалистов, которые работают с традиционными источниками энергии — нефтью, углем и газом. Проблему признают даже в ЮНЕСКО."Сегодня в мире ощущается острая нехватка квалифицированных инженеров и ученых. Нам необходимо собрать "критическую массу" таких специалистов, которые вместе смогут решать глобальные проблемы нашего мира", — заявила директор отдела научной политики и повышения компетентности ЮНЕСКО Пегги Оти-БоатенгРоссийские специалисты в этих отраслях — одни из лучших в мире и готовы делиться опытом. Ректор Горного университета заявил — эпоха секретности и закрытости прошла — время объединять усилия."Задача нашего мероприятия объединить усилия университетов, лабораторий, крупных компаний для того, чтобы финансировать крупные прорывные технологии, которые реально дадут прогресс вместо тех обещаний, которые зачастую мы слышим с экранов", — сообщил Владимир Литвиненко.Сейчас совместно с ЮНЕСКО Горный университет готовит к открытию десять научных центров, которые объединят усилия ученых по всему миру и помогут сделать качественный скачок в деле добычи полезных ископаемых.