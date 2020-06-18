Более 120 граммов героина изъяли оперативники при личном досмотре и по месту жительства фигуранта.

29 мая текущего года сотрудником направления по контролю за оборотом наркотиков и оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Юрьев-Польскому району при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий был задержан 40-летний житель Кольчугинского района при попытке сбыта наркотического средства.Мужчина пытался сбыть наркотик на территории Юрьев-Польского района через тайник-закладку. В ходе личного досмотра подозреваемого и его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 16 свертков наркотического средства. Проведенное экспертно-криминалистическое исследование показало, что в свертках находился героин общей массой 20,84 грамма.При проведении обысковых мероприятий по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции также обнаружили и изъяли героин, масса которого составила 96,23 грамма.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере).Фигурант заключен под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения запрещенных веществ. Проводится проверка на причастность задержанного к ранее совершенным аналогичным преступлениям.