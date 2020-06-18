18.06.2020

2020-06-18 08:20:03

Владимирцы жалуются уполномоченному по правам человека на медобслуживание

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сейчас готовит специальный доклад. Его темой стало, как были реализованы права жителей области в период борьбы с коронавирусом. Самый большой блок в нем посвящен вопросам здравоохранения. В период борьбы с ковидом в аппарат Уполномоченного поступило порядка 700 обращений. Более 100 из них это вопросы по реализации права на охрану здоровья и медицинской помощи. Какие вопросы поднимают люди - в интервью с с омбудсменом Людмилой Романовой.