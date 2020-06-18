«Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 2018 года

Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта, Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 2018 года.За два года в проекте по ранней профессиональной ориентации приняли участие более миллиона школьников. Они прошли онлайн-диагностику для выявления профессиональных предпочтений, погрузились в профессию и пообщались с лучшими представителями компетенций на мероприятиях различного формата, получили индивидуальные рекомендации по построению траектории обучения.В 2018 году свой билет в будущее получили школьники из 41 региона. В этом году к проекту присоединились уже 76 субъектов России. На местах отмечают важность системной профориентационной работы. Владимирская область будет принимать участие в проекте «Билет в будущее» третий год подряд.«Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии существуют. Постоянно возникают новые сферы деятельности, технологии, рынки. Для того чтобы выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения, - отметила директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Александровна Беляева. -Участниками Проекта в 2020 году станут учащиеся 6–11-х классов общеобразовательных организаций Владимирской области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В рамках проекта у школьников будет возможность пройти онлайн тестирование, в ходе которого им подберут подходящую профессиональную траекторию. А затем каждый ученик сможет пройти профессиональные пробы – выполнить разные задания и кейсы в рамках своей индустрии на специальных площадках».В июле начнет работу обновленный сайт проекта «Билета в будущее», где можно будет проверить свои знания мира профессий путем интерактивного тестирования, получить информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, познакомиться с картой профессий и пройти онлайн-курсы для детей и родителей. Профориентационные мероприятия начнутся в середине лета, причем часть из них пройдет в онлайн-формате. Сейчас в регионах формируется перечень площадок, на которых школьники смогут пройти второй этап проекта – погружение в профессию.«Проект с каждым циклом становится все масштабнее. В прошлом году к нам присоединились 63 региона, в этом – уже 76. Более полумиллиона школьников из всех уголков России прошли тестирование на платформе проекта и более 200 тыс. получили возможность потрогать профессии руками во время практических мероприятий. Мы очень благодарны нашим постоянным партнерам за хорошую работу и уверены, что главная причина такого участия – в том, что вместе с "Билетом в будущее” ребята из разных краев и областей осознанно выбирают профессии, которые очень нужны их малой родине», - сообщила директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова.Многочисленные исследования показывают: проблема выбора профессии для современных подростков – одна из самых актуальных. Проект «Билет в будущее» учит выбирать. Именно поэтому число его участников растет. В этом году зарегистрировать свои кабинеты на платформе смогут и школьники, и их родители. Взрослым в новых экономических реалиях тоже приходится думать о смене профессиональной деятельности. Электронный ресурс проекта можно будет использовать как постоянную площадку для получения актуальной информации о разных компетенциях, определения собственных предпочтений и погружения в реальную практическую деятельность.