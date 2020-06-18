Там одному из осуждённых скоро выходить на свободу. А администрация колонии, как сообщает прокуратура, халатно отнеслась к формированию его личного дела. Ведь освободившемуся надо ходить

Там одному из осуждённых скоро выходить на свободу. А администрация колонии, как сообщает прокуратура, халатно отнеслась к формированию его личного дела. Ведь освободившемуся надо ходить отмечаться по месту жительства. А надзиратели неправильно указали место его проживания. С такими промашками самой системы исполнения наказаний бывший сиделец легко исчезнет из поля зрения компетентных органов. И его трудно