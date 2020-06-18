Фактически историческая тренировка владимирского «Торпедо». Впервые за 3 месяца после возвращения из Турции ребята все вместе вышли на газон малой спортивной арены стадиона

Фактически историческая тренировка владимирского «Торпедо». Впервые за 3 месяца после возвращения из Турции ребята все вместе вышли на газон малой спортивной арены стадиона «Торпедо». Из самоизоляции — на поле. Владимирские футболисты вернулись к привычному режиму тренировок. До этого 3 месяца черно-белым приходилось поддерживать физическую форму в домашних условиях. Первая совместная тренировка состоялась в рамках учебно-тренировочного