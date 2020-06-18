Как выполняется программа капремонта жилых домов? Областные власти проследили за ходом ремонтных работ в Кольчугино. В этой трёхэтажке 50-го года постройки полным ходом идёт монтаж крыши.

Как выполняется программа капремонта жилых домов? Областные власти проследили за ходом ремонтных работ в Кольчугино. В этой трёхэтажке 50-го года постройки полным ходом идёт монтаж крыши. Этого местные жители ждали очень давно. Десятилетиями им приходилось по сути жить под дождём. Галина, жительница дома: Ну, проблема у нас в квартире — потолок тёк. На чердаке стояла