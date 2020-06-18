Он отделался лёгкими травмами

17 июня во Владимире на проспекте Строителей 11-летний ребёнок попал под колёса машины. По информации Зебра-ТВ, мальчик не получил серьёзных травм и его отправили лечиться домой.Авария произошла около 17 часов. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 69-летний водитель «Киа» врезался в ребёнка, переходившего пешеходный переход.Напомним, недавно на Нижней Дуброве произошла похожая авария. На пешеходном переходе у дома №19 сбили 9-летнего ребёнка, за жизнь которого боролись врачи в реанимации ОКБ.