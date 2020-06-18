Экзотическая встреча. В социальных сетях неизвестный выложил видео. Оно уже собрало тысячи просмотров и комментариев. На видео на зелёном кусте отчётливо видны крупные насекомые. Голос за

Экзотическая встреча. В социальных сетях неизвестный выложил видео. Оно уже собрало тысячи просмотров и комментариев. На видео на зелёном кусте отчётливо видны крупные насекомые. Голос за кадром взволнованно сообщает, что обнаружили их в жилой зоне Владимира. Во Владимире в районе Белоконской на территории школы мы гуляли и обнаружили целую кучу непонятных жуков, каких-то богомолов что