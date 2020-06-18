18.06.2020

2020-06-18 10:05:04

Во Владимирской области борщевик травят химикатами

Дикий и опасный захватчик, больше двух метров в высоту, растет сейчас практически в каждой деревне. Так называют борщевик.

Руслан Жуков, биолог: «На первом и в начале второго года жизни растение в принципе безопасно, то есть до периода цветения животные могут употреблять в пищу, но они его и употребляли в советское время. Им кормили коров, коз, овец, но оказалось, что молоко не совсем пригодно для употребления, имело такой горьковаты вкус».

Всего в природе существует около 70 видов борщевика. Некоторые из них достигают высоты одноэтажного здания, но есть виды и поменьше, неядовитые, их можно употреблять в пищу. Именно эти растения и назвали "борщевиком", производное от "борщ". Ученые писали о нем «…Упомянутая трава нашему борщу во всем подобна». Но в нашей полосе произрастает только привезенный борщевик Сосновского, кстати, самый маленький из гигантских. За очень короткий срок он превратился в опасный сорняк. Самое ядовитое в нем - это сок. При попадание на кожу, вызывает глубокие язвы, также ядовита и пыльца. Бороться с ним сложно, в одном растении 20 тысяч семян, которые в земле могут хранится до 7 лет. В нашей области заражено ядовитым борщевиком более 2 тысяч гектаров. Масштабно бороться с ним начали всего 5 лет назад. В этом году на борьбу с борщевиком в нашей области выделено 12 миллионов рублей. Самый действенный способ - это обработка химическими веществами, она проводится в 2 этапа.

Марина Олимова, руководитель регионального филиала Россельхозцентра: «Первый этап это май-июнь, до момента цветения растения, когда мы убираем растения перезимовавшие с зимы. И второй этап это июль-август, когда мы убираем новые всходы растений, которые взошли из семенного материала предыдущих лет».

Химические вещества не навредят окружающий среде, после выведения сорняка флора восстановится в течение года, утверждают специалисты. Самостоятельно бороться с ядовитым растением тоже можно, опытные садоводы рекомендуют выкапывать, сушить и сжигать сорняк. Есть и у борщевика и естественные враги: люпин и иван-чай.

С каждым годом ядовитое растение осваивает все новые и новые территории, теперь борщевик становится и городской проблемой.

Екатерина Таманова, Ильях Хлудов, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»