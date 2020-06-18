Вернулся муж с курорта, жена приготовила ужин с бутылкой, вся в ожидании чего-то новенького.
- Скажи, ты хочешь еще чего-нибудь? - спросила игриво уже в постели.
- Да-а.. Я бы выпил еще сто грамм.
- В холодильнике припрятана чекушка - иди выпей, - смиренно вздохнула жена. - Я предвидела, что ты захочешь. Возвращайся поскорее.
Муж вернулся, лег. Молчит.
- Ну, а теперь?
- Я бы еще выпил.
Опять на кухню, опять обратно. Лег. Молчание.
- Ну, - в последний раз (уже не столь игриво) спрашивает жена, - а теперь?.. Не хочется ли тебе чего-нибудь этакого, новенького?
Муж решительно вздрогнул:
- Слазь-ка с кровати... м-м-м.. и упирайся руками о ковер. А теперь я вылезу на тебя сверху... М-так... Теперь вези меня на кухню - там в холодильнике еще пятьдесят гр
еще анекдот!