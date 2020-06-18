+ 60 новых случаев. В области число заболевших коронавирусом увеличилось до 3 629-ти. За сутки КОВИДом заболели ещё 60-т человек. Данные опубликовал региональный Роспотребнадзор. В лидерах по

+ 60 новых случаев. В области число заболевших коронавирусом увеличилось до 3 629-ти. За сутки КОВИДом заболели ещё 60-т человек. Данные опубликовал региональный Роспотребнадзор. В лидерах по выявленным случаям – Гусь-Хрустальный (за последние стуки диагноз КОВИД поставлен 14-ти новым пациентам). На втором месте Владимир и Муром (в этих городах по 10-ть новых заболевших), на третьем