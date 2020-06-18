Препод спрашивает:
- Когда была подписана Великая хартия вольностей? Молодой человек на последнем ряду, вам вопрос!
- Я не знаю.
- Вы не знаете? Хорошо, тогда ответьте, когда был Третий крестовый поход?
- Я не знаю.
- Я давал эти задания в пятницу. Где вы были прошлой ночью?
- Да мы гуляли в клубе с друзьями до пяти утра.
- И у вас хватает наглости вот так стоять передо мной и мне об этом говорить? Как вы собираетесь учиться дальше?
- Я не знаю... меня просто попросили зайти сюда батарею починить.
еще анекдот!