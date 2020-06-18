+ 56 новых случаев. В области не снижается прирост заболевших коронавирусом. За последние сутки он составил 56 человек. И теперь общее количество заболевших КОВИДлм — 3 685-ть. В лидерах по

+ 56 новых случаев. В области не снижается прирост заболевших коронавирусом. За последние сутки он составил 56 человек. И теперь общее количество заболевших КОВИДлм — 3 685-ть. В лидерах по количеству новых случаев – Гусь-Хрустальный (за стуки диагноз КОВИД-19 там поставлен 14-ти пациентам). На втором месте Собинка (+ 9 заболевших), на третьем – Юрьев-Польский и