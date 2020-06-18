Во Владимирской области новая смерть от КОВИДа, об это сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.рф. За последние сутки в регионе зафиксирован ещё 1 летальный исход. И таким образом общее

Во Владимирской области новая смерть от КОВИДа, об это сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.рф. За последние сутки в регионе зафиксирован ещё 1 летальный исход. И таким образом общее количество смертей от новой инфекции в нашем регионе теперь равно 47-ми. Что касается победивших болезнь, то за день с КОВИДом справились ещё 69 пациентов. Всего же от коронавируса