Просьбы предпринимателей и жителей были услышаны

С 22 июня во Владимирской области снимут ограничения по торговле алкоголем, введённые из-за пандемии коронавируса. Об этом Губернатор Владимир Сипягин сообщил в своём Instagram.Напомним, по рекомендации главного санитарного врача региона с 14 апреля в магазинах алкоголь продавали лишь с 10 утра до 7 вечера, что создавало большие столпотворения в спиртных отделах за минуты до закрытия продаж.По словам Владимир Сипягина, введённый временный запрет оказал влияние на борьбу с распространением коронавируса. Но сейчас, когда режим самоизоляции сохраняется лишь для групп риска, губернатор совместно с региональным управлением Роспотребнадзора решили рассмотреть возможность вернуть продажи алкоголя к «докоронавирусному» режиму.«В ближайшие дни возможно снятие дополнительных ограничений по торговле алкоголем. Об этом ходатайствует общественность, в том числе предпринимательское сообщество региона. В таких напряжённых условиях важно было принять дополнительные меры для уменьшения доступности алкоголя», - добавил Губернатор.