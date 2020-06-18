Подпольщики прятались в магазине «Пивная встреча», что в городе Киржач. Именно в этом магазине обнаружено и изъято 9 компьютеров с признаками игрового оборудования и соответствующим

Подпольщики прятались в магазине «Пивная встреча», что в городе Киржач. Именно в этом магазине обнаружено и изъято 9 компьютеров с признаками игрового оборудования и соответствующим программным обеспечением. Магазин походил на подпольное казино. Его организаторы соблюдали правила конспирации, компьютеры находились в рабочем состоянии, в помещении велось видеонаблюдение. Прокуратура Киржачского района задокументировала нарушения закона, и направила материала