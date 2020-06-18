18.06.2020

2020-06-18 09:30:05

Во Владимирской области выявлено еще 54 случая коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 18 июня 2020 года лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (13 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Собинском, 6 сл. в Петушинском, 4 сл в Кольчугинском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в г. Владимире, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Ковровском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3739 случаев заболевания (737 сл. в г. Владимире, 599 сл. в Гусь-Хрустальном, 472 сл. в Петушинском, 341 сл. о. Муром, 313 сл. в Александровском, 258 сл. в Ковровском, 187 сл. в Собинском, 148 сл. в Юрьев-Польском, 136 сл. в Кольчугинском, 107 сл. в Судогодском, 96 сл. в Киржачском, 94 сл. в Вязниковском, 71 сл. в Меленковском, 64 сл. в Суздальском, 52 сл. в Камешковском, 27 сл. в г. Радужном, 26 сл. в Селивановском, 11 сл. в Гороховецком). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.