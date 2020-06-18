Своим несогласием с поправками к Конституции КПРФ выступает против закрепления социальных стандартов и качественной медицинской помощи. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя позицию компартии по поправкам к основному закону страны.

Своим несогласием с поправками к Конституции КПРФ выступает против закрепления социальных стандартов и качественной медицинской помощи. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя позицию компартии по поправкам к основному закону страны.Председатель нижней палаты напомнил, что вопрос изменения Конституции обсуждался на уровне парламентских фракция около полутора лет. "Все сошлись во мнении, что надо это делать", – подчеркнул спикер.Коммунисты, критикуя сейчас поправки к Конституции, фактически выступают против обеспечения эффективной медицинской помощи, закрепления социальных стандартов, против сохранения исторической памяти и того, чтобы Россия была сильной, прокомментировал Володин позицию фракции КПРФ.При этом коммунисты часто говорят об олигархии, отметил спикер. Он напомнил о принятии в 2003 году инициированного Владимиром Путиным закона, которые увязывает вывозные таможенные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых к цене на нефть."Вот в этом судьбоносном решении КПРФ и другие партии пошли на сделку с олигархами и не поддержали это решение. И только в 2004 году, когда сформировалось большинство у "Единой России", это решение было принято", – рассказал спикер Госдумы в интервью "Газете.ру".Закон позволил рассчитаться по долгам Советского Союза и оставшихся после 1990-х годов, указал Володин. "И нам руководитель этой партии говорит про олигархат. Послушайте, вы сами там были по уши, вас финансировали и вами кукловодили", – добавил спикер.