Поправки об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде дали результаты: количество смертей по вине пьяных водителей сократилось, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты был одним из авторов закона.

Поправки об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде дали результаты: количество смертей по вине пьяных водителей сократилось, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты был одним из авторов закона.Количество смертей от водителей в нетрезвом виде снизилось на 35%, а число пострадавших от "пьяных" наездов сократилось на 11,5%, уточнил председатель нижней палаты. "Закон должен быть один и для актеров, и для депутатов, и для судей, и бизнесменов, и губернаторов, и министров", – отметил Володин в беседе с журналистами "Газеты.ру".Рассказал спикер Госдумы и законах, принятых для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Володин напомнил, что было принято 29 нормативно-правовых актов, причем восемь из них были инициированы депутатами, а 14 внесло правительство."50% – это правительственные инициативы, 50% – депутаты, члены Совета Федерации и законодатели регионального уровня", – уточнил Володин.Прокомментировал председатель нижней палаты и разблокировку мессенджера Telegram. По его словам, парламентарии пользуются многими популярными мессенджерами, в их число входит и Telegram.